Il Ponte Verucchio riapre anticipatamente questo pomeriggio

L'intervista al Presidente della Provincia Riziero Santi

Finiranno in anticipo i lavori del Ponte Verucchio previsti per il weekend. "Il sollevamento del ponte di Verucchio per verificare il livello di pressione sulla spalla - comunica il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi - è terminato con esito positivo".

La riapertura del ponte al traffico avverrà alle ore 16, ancora a senso unico alternato regolato da semaforo per veicoli con peso non superiore alle 3,5 tonnellate. Nella prossima settimana saranno svolti i ripristini per poi riaprire dal 2 marzo, sempre a senso unico alternato, a tutti i pesi. "Serviranno comunque ulteriori interventi - conclude Riziero Santi - per poter ripristinare la totale efficienza".

