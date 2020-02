VERUCCHIO Il Ponte Verucchio riapre anticipatamente questo pomeriggio

Finiranno in anticipo i lavori del Ponte Verucchio previsti per il weekend. "Il sollevamento del ponte di Verucchio per verificare il livello di pressione sulla spalla - comunica su facebook il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi - è terminato con esito positivo". La riapertura del ponte al traffico delle auto avverrà alle ore 16, ancora a senso unico alternato regolato da semaforo. "Saranno poi svolti i lavori di ripristino della viabilità a 40 tonnellate per poi valutare gli interventi per il completo ripristino della viabilità", conclude Santi.





