LAVORI Il porto di Riccione cambia volto Presentato questa mattina il progetto per rivoluzionare l'area in tre mosse

Lagune verso il mare per yacht e regate veliche, darsene storiche riqualificate e creazione di un porto a secco. Sono alcuni degli interventi che verranno effettuati al porto di Riccione, presentati questa mattina in una videoconferenza dal sindaco della città, Renata Tosi e dall'assessore ai lavori pubblici Lea Ermeti.

“Tra le novità - spiega l'assessore - c'è lo sguardo verso il mare. Con il nostro intervento praticamente viene liberata la visuale verso l'Adriatico dando alla zona un respiro ampio”. Si tratta di una vera e propria rigenerazione urbana che mette il Rio Melo nelle condizioni di diventare il protagonista della città e di renderlo un elemento di fusione con il tessuto urbano circostante.

Un progetto che dona ampio respiro a tutta l'area, dando la possibilità di avere un rapporto diretto con l'acqua. Gli interventi vertono tutti su aree al 90% pubbliche con un notevole risparmio su tempistiche e fattibilità. Le attuali darsene interne non verranno toccate in termini di specchio d'acqua mentre è prevista la creazione di due lagune: un campo boa con gavitelli per l'attracco di yacht, e un'altra laguna per lo svolgimento di regate. Ci saranno poi nuovi argini pedonalizzati e parcheggi per oltre 500 posti auto.



