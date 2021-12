RICONOSCIMENTI Il Prefetto di Rimini consegna otto Onorificenze civili: una anche ad un residente a San Marino

E' la prima volta che questa cerimonia, a causa del Covid, si svolge nel capoluogo di Provincia e non in quello di Regione. Così nella Sala delle Bandiere della Prefettura di Rimini è avvenuta la tradizionale consegna delle Stelle al Merito del Lavoro. Un riconoscimento concesso dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che, per oltre venticinque anni, si sono distinti per meriti professionali. Tra i nuovi maestri del lavoro tre sono della provincia di Rimini. Nella stessa cerimonia il Prefetto Giuseppe Forlenza ha consegnato anche le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”.

A riceverla, tra gli altri, è stato Bruno Rigoni, Capo Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco residente sul Titano e sposato con una sammarinese: insignito alla presenza di Sergio Mercuri, l'ambasciatore d'Italia a San Marino. "Il mio comandante ha voluto premiare l'impegno sul lavoro durante questi anni - racconta Rigoni - segnalandomi per questa onorificenza. Ho sempre messo le mie particolari capacità informatiche al servizio del Corpo Nazionale". "Chi decide di vivere a San Marino - commenta Mercuri - sposa inevitabilmente le abitudini e l'appartenenza alla comunità, a prescindere dalla cittadinanza.

E' interessante che una persona di questa qualità abbia stabilito a San Marino la sua residenza assieme alla famiglia. Siamo contenti che ci sia un interscambio proficuo tra i due Stati". Il Prefetto ha sottolineato l’importanza di questi riconoscimenti civili, che valorizzano i più meritevoli sul posto di lavoro. Ha poi elogiato l'impegno quotidiano di queste persone, diventate un modello e uno stimolo per le giovani generazioni.

Nel video le interviste a Bruno Rigoni, Capo Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e Sergio Mercuri, ambasciatore d'Italia a San Marino

