RIMINI Il Prefetto Padovano incontra la stampa: “Ho trovato accoglienza e volontà di collaborazione” “Felicità intensificata – dice – dal fatto di aver avuto proprio Rimini come prima sede"

Incontra la stampa nella soddisfazione della nomina a Prefetto. Esprime così tutta la sua “felicità, intensificata – dice Rosa Maria Padovano – dal fatto di aver avuto proprio Rimini come prima sede. Un territorio – prosegue - del quale si parla benissimo, ricchissimo di potenzialità, di aspetti interessanti e che da subito, sono qui da soli tre giorni, si è manifestato con una disponibilità, apertura, accoglienza, molto significativi”. L'accoglienza tipica della Romagna e Rimini, come area di assoluto rilievo – aveva rilevato il giorno del suo insediamento - non solo per le eccezionali capacità turistiche rappresentate da organizzazioni all’avanguardia, ma anche per gli aspetti culturali che stanno sempre più integrando uno scenario globale, articolato su una offerta a tutto tondo”.

Accanto all'accoglienza, già in luce la volontà di collaborazione da parte di tutti i soggetti istituzionali del territorio: “Ho trovato un contesto, anche in termini di rappresentanti istituzionali, forze dell'ordine, abituato veramente a lavorare in squadra. Mi auguro che questo atteggiamento perduri e confermo la mia assoluta e totale disponibilità al territorio, per tutto il tempo che il Ministero vorrà che io rimanga in questa Regione bellissima”.

Dopo il Sindaco Jamil Sadegholvaad, proprio oggi l'incontro con la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna, Emma Petitti: messa a tema, appunto, l'importanza della sinergia tra istituzioni e l'impegno comune per la legalità, il contrasto alle infiltrazioni mafiose, il contrasto alla violenza sulle donne.

