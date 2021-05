Il Premio Cerruglio 2021 a Filippo Spiezia

Il magistrato Filippo Speizia vince l'11ma edizione del Premio Cerruglio con il saggio sul terrorismo internazionale Attacco all'Europa, edito da Piemme. Questa era la cinquina finalista dell’edizione 2021: oltre ad Attacco all’Europa di Filippo Spiezia (Piemme) concorrevano I semi del male di Stefano Piazza e Luciano Tirinnanzi (Paesi Edizioni); La frontiera interna di Pierluigi Cervelli (Esculapio), L’inciampo degli dei di Matteo Corallo (Tralerighe Libri), Oltre la paura di Saverio Angiulli (Santelli Editore).

Tanta l’attesa per la fase conclusiva di questo premio letterario divenuto in pochi anni di rilevanza nazionale e organizzato dalla sede di Lucca della Unuci, che quest’anno è tornato nella consueta location dello storico Tettuccio di Montecatini. Il presidente della giuria e direttore generale di Rtv San Marino, Carlo Romeo, ha consegnato il premio a Filippo Spiezia sottolineando l'importanza di un testo che rappresenta un sicuro riferimento per comprendere il nuovo terrorismo e le strategie di difesa, dal punto di vista di un magistrato impegnato da anni sul fronte internazionale delle indagini. Gli altri membri della giuria di questa edizione del Cerruglio sono stati il generale Mario Morì, la professoressa Laura Quadarella e il saggista Nazareno Tirino.