REGIONE MARCHE Il Presidente Acquaroli a confronto coi sindaci marchigiani della Valconca Impegno per interventi sulla viabilità e sui servizi. Montegrimano vuole mantenere la scuola elementare: "Altrimenti - dichiara il primo cittadino Elia Rossi - valuteremo tutte le soluzioni, compresa San Marino".

Dopo il passaggio, nel giugno2021, di Montecopiolo e Sassofeltrio all'Emilia Romagna, della Valconca marchigiana restano solo Montegrimano Terme, Mercatino Conca e Montecerignone e i sindaci dei tre comuni, Elia Rossi, Omar Lavanna e Carlo Chiarabini, hanno incontrato il Presidente Francesco Acquaroli per discutere un piano di supporto della Regione al loro distretto. “Abbiamo parlato di impegni concreti – dichiara Elia Rossi – dal punto di vista di uno sviluppo che vada a toccare più settori, dal turismo, alle infrastrutture, ai servizi. È quello che ci serve e che per troppi anni è mancato dalla regione Marche. Oggi siamo rimasti noi tre e faremo di tutto per far sì che questo diventi un valore aggiunto, una perla di eccellenza, all'interno di una Valle del Conca che ormai, dall'inizio alla fine è tutto territorio romagnolo”.

“Cercheremo di affrontare quei ritardi – afferma il Presidente della regione Marche Acquaroli – e quelle attenzioni che sono mancate in termini di infrastrutture e di servizi. Ci sono alcune strade per cui potremmo valutare il passaggio ad Anas. Vedremo anche quello che potrà essere uno sviluppo di una manutenzione straordinaria in alcuni dei punti più critici della viabilità di questi tre comuni. E poi un progetto di natura territoriale che sappia mettere in rete tutte le eccellenze e le attività economiche per promuoverle e organizzarle. Inoltre faremo un bando sui borghi, che sono il cuore della nostra cultura marchigiana, costruendo un progetto che sappia creare un circuito economico per riportare al centro questi territori”.

Montegrimano Terme chiede alla regione anche un impegno concreto per il mantenimento della scuola elementare. Causa calo demografico c'è infatti il rischio di un accorpamento forzato alle elementari di Mercatino Conca il prossimo anno. “Qualora – sottolinea il Sindaco di Montegrimano Terme Elia Rossi – non riuscissimo a raggiungere questo obiettivo è chiaro che siamo pronti a valutare tutte le possibili soluzioni, tra cui San Marino con cui Montegrimano ha storicamente un rapporto molto stretto”.

