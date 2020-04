Il presidente Conte parla alle Camere della fase 2: "Un programma di progressive aperture omogeneo su base nazionale"

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Dalle parole del presidente del Consiglio arriva qualche indicazione in più su cosa accadrà dal 4 maggio. Un “programma di progressive aperture omogeneo su base nazionale – lo ha definito – tenendo sotto controllo la curva del contagio, per intervenire subito se dovesse innalzarsi oltre una certa soglia”. Anche il distanziamento sociale e l'uso degli strumenti di protezione individuale continueranno, ha detto. Il nuovo decreto di aiuti, ha continuato poi, dopo il Cura Italia, interverrà con una cifra non inferiore ai 50 miliardi di euro, che porterà dunque a 75 il finanziamento complessivo dello Stato. Anche perché, ha spiegato il presidente, le stime dell'FMI parlano di una caduta del Pil del 9,1% per il 2020 e di una ripresa del 4,8% nel 2021. I 50 miliardi serviranno comunque anche a rafforzare il sistema sanitario e la protezione civile. Per ricorrere ad un disavanzo tale, Conte ha spiegato che chiederà l'appoggio del Parlamento, così come avverrà per il famigerato Mes, Meccanismo europeo di stabilità, e per quanto concerne l'Europa, ha concluso, “Ue ed Eurozona non possono permettersi di ripetere gli errori commessi nel 2008, quando non si riuscì a dare risposta comune alla crisi finanziaria. Ne va dello stesso progetto europeo”.

Si conferma il calo sul numero dei positivi, 528 meno di ieri. Tanti anche i guariti, 2.723, ma i morti aumentano, 534 in 24 ore. I casi totali sono 2.729 in più. Il numero dei morti per coronavirus nel mondo ha raggiunto quota 170.418, mentre i contagiati sono quasi 2 milioni e mezzo (2.480.749). Gli Stati Uniti sono i più colpiti, altri 1.433 decessi in un giorno, per un totale di oltre 42.000. Il presidente Trump sospenderà temporaneamente l'immigrazione, mentre Biden lo attacca, “ha fallito nel rispondere alla pandemia”, ha detto. Anche in Spagna decessi in lieve aumento, 430 le vittime nelle ultime 24 ore, per un totale di 21.282, mentre i contagiati sono 204.178. Da lunedì prossimo però i minori di 14 anni potranno uscire con un genitore per le attività essenziali. Il lockdown durerà almeno fino al 9 maggio. Dalla Baviera arriva invece l'annuncio che quest'anno l'Oktoberfest non si terrà. “Fa male, dispiace molto – dice il presidente Soeder – ma sarebbe irresponsabile una festa popolare del genere”.