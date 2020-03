EMERGENZA SANITARIA Il presidente del Consiglio Conte: "300 medici andranno nelle zone più colpite del nord Italia" A Vo' Euganeo nuovo caso di contagio, dopo alcuni giorni in cui il bilancio segnava sempre zero

Per il disperato bisogno di medici in Lombardia, soprattutto a Bergamo, tramite ordinanza per la protezione civile saranno inviati, su base volontaria, dottori dal sud al nord Italia, nelle zone più colpite. Il presidente del Consiglio Conte annuncia che saranno 300, inoltre che sono in arrivo 100 milioni di mascherine dalla Cina. Il presidente della Regione Fontana dice di aver parlato col capo dello Stato Mattarella della presenza dell'esercito nelle strade, che potrebbe avere effetto dissuasivo nei confronti di chi volesse uscire senza validi motivi.

Purtroppo a Vo' Euganeo, dopo giorni in cui il bilancio dei positivi da coronavirus segnava zero, c'è un nuovo caso di contagio: il Veneto supera i 4.000 casi, con un balzo di 280 rispetto a ieri pomeriggio. E da ieri è zona rossa anche Fondi, in provincia di Latina, a quanto pare a causa di una festa di anziani per carnevale, che ha scatenato il contagio, con oltre 50 casi e 600 persone poste sotto sorveglianza. A Fondi c'è il mercato ortofrutticolo tra i maggiori d'Italia, la cui attività ora andrà necessariamente rimodulata.

Nel video l'intervento della deputata di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, che chiede al governo di occuparsi di un altro tema che desta preoccupazione, quello delle carceri.



