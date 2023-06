Il Presidente del Consiglio Meloni ha riferito alle camere alla vigilia del Consiglio Europeo Sul fondo salva stati si profila un nuovo rinvio

Il Presidente del Consiglio si presenta alla vigilia del Consiglio Europeo, in programma domani e dopodomani a Bruxelles rinviando - di fatto - la ratifica del Meccanismo europeo di stabilità e criticando la politica della Bce per arginare l'inflazione. Il “basta polemiche” sembra indirizzato anche all'interno della maggioranza - leggi Lega – anche se il centrodestra prova a far quadrato attorno alla Meloni. Il Consiglio, a Bruxelles, è stato convocato in primis sui temi delle nuove regole per l'immigrazione e sul sostegno all'Ucraina nel conflitto contro la Russia, ma le questioni economiche e finanziarie rischiano di riflettersi inevitabilmente sui risultati del vertice dell'Unione.

