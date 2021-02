Il presidente della Camera Fico al Quirinale

Il presidente della Camera Fico è atteso in serata al Quirinale per riferire al presidente della Repubblica l'esito del suo mandato esplorativo. Tanti i nodi da sciogliere tra le forze dell'attuale maggioranza, dall'uso del Mes, Meccanismo europeo di stabilità, invocato da Italia Viva ma osteggiato dal M5S, al reddito di cittadinanza, dalla giustizia fino a chi dovrà ricoprire gli incarichi nelle varie componenti del governo, Palazzo Chigi compreso. Fino a questo pomeriggio tutto appariva in stallo, quattro giorni dopo l'incarico da esploratore affidato a Roberto Fico.





Nella pausa dei lavori del maxi tavolo programmatico, aperto dal presidente della Camera proprio per cercare di trovare una sintesi tra i partiti di maggioranza, Matteo Renzi ai suoi avrebbe detto che non è stato fatto nessun passo avanti su nessun contenuto, ma che fino all'ultimo Italia Viva avrebbe provato a vedere se c'era una disponibilità alla mediazione. Intanto il M5S perde un altro pezzo, il giornalista Emilio Carelli lascia il partito, “non senza sofferenza interiore – annuncia, prima di entrare al gruppo Misto della Camera per proporre una nuova componente, chiamata “Centro Popolari Italiani” - Dico addio ad un Movimento che ha perso la sua anima”, conclude.