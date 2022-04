POLITICA ITALIA Il presidente Draghi si appella al realismo dei partiti, e in Parlamento quasi vengono alle mani Tensione in commissione Finanze. Governo costretto a rivedere il Def, con nuovi sostegni per 5 miliardi

Il punto settimanale sulla politica italiana, con Antonello De Fortuna e Francesca Biliotti.

La guerra gela gli scenari di una ripresa forte, anche nel 2022, il governo è costretto a rivedere il Def, Documento di Economia e Finanza. Nel fine settimana si terrà una convention in presenza di Forza Italia, il Sottosegretario alla Difesa Mulé si dice sicuro che il presidente Berlusconi prenderà le distanze da Vladimir Putin. Sì unanime al Def, con nuovi sostegni a famiglie e imprese pari a 5 miliardi di euro per bollette e carburanti, Pil al 3,1% mentre la stima del deficit è confermata al 5,6%. Dal presidente Draghi un appello al realismo, anche per affrontare le sfide che l'Unione Europea potrebbe proporre. Draghi Intanto, almeno sulla riforma fiscale, l'appello al realismo cade nel vuoto, viste le tensioni in Commissione Finanze, con alcuni deputati quasi venuti alle mani. Lega e centrodestra vogliono incontrare Draghi per dire no ad aumenti di tasse su case, affitti e risparmi. Il Parlamento però, dice definitivamente sì al “Family Act”. Attesa per la convention di Forza Italia, e per il ritorno in presenza di Silvio Berlusconi: prenderà le distanze da Putin?

Nel video l'intervento di Mario Draghi, presidente del Consiglio, e le interviste a Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia; Giorgio Mulé, Sottosegretario alla Difesa (Forza Italia)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: