Il presidente Fico atteso domani pomeriggio al Quirinale, ma Italia Viva detta ancora condizioni

Il presidente della Camera Fico dovrà riferire domani pomeriggio al presidente della Repubblica l'esito del suo mandato esplorativo. Roberto Fico dovrà tornare al Quirinale con una indicazione chiara, per questo è stato un fine settimana di incontri, per concludere poi con un maxi tavolo tecnico con tutte le forze che compongono l'attuale maggioranza, teso a verificare se ci sono le condizioni per un Conte ter.





Ma le tensioni non mancano e Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, sembra continuare a porre condizioni: secondo alcuni la riunione non dovrebbe concludersi con un documento scritto, i rappresentanti di Italia Viva invece vogliono una sintesi nero su bianco, ed anche l'istituzione di una commissione bicamerale per le riforme, con la presidenza da affidare all'opposizione, idea anticipata peraltro in mattinata dal deputato di Italia Viva Roberto Giachetti. Restano poi le divisioni sulle politiche attive del lavoro e sul reddito di cittadinanza, senza parlare del Mes, che i 5Stelle continuano a non volere.

Matteo Renzi spinge sull'acceleratore: “Queste cose vanno decise adesso”, scrive. Da un parte il senatore vorrebbe arrivare al nuovo esecutivo alla fine di questa settimana, dall'altra elaborare subito un programma, da qui la richiesta di ottenere un documento di sintesi.