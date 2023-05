Il presidente Mattarella a Cesena per Macfrut: “Agricoltura frontiera nella sfida su clima”

In collegamento da Cesena, Maria Letizia Camparsi

La visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a Cesena è iniziata con la visita agli stand in piazza della Libertà. L'occasione sono i 40 anni di Macfrut, esposizione internazionale della filiera ortofrutticola, appuntamento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e all'estero. Nonostante la pioggia intermittente, tante persone e scolaresche in piazza, dove Mattarella è stato accolto dal presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e dal sindaco di Cesena Enzo Lattuca, che lo hanno accompagnato all'inizio dell'area espositiva delle aziende del territorio, dove ha incontrato Renzo Piraccini, presidente di Cesena Fiera e di Luigi Bianchi, direttore di Cesena Fiera. Quella di oggi è un'anteprima della fiera, che aprirà i battenti da domani a Rimini.

A seguire un breve intervento di saluto dal palco del Teatro Bonci, dove si è tenuto il convegno 'Il valore dell'attività agricola per la qualità della vita del nostro Paese e per la sua immagine internazionale'. "L'agricoltura si colloca alla frontiera di una delle sfide più importanti che ci troviamo ad affrontare: i mutamenti climatici, i temi della sicurezza alimentare, le difficoltà nell'approvvigionamento idrico, il tema della sostenibilità insomma", ha detto il presidente della Repubblica.

Poi Mattarella ha visitato la Biblioteca Malatestiana per l'ultimo appuntamento della sua visita istituzionale. Il presidente ha salutato a uno a uno quasi tutti i sindaci con la fascia tricolore presenti in platea. Alla Malatestiana il Capo dello Stato è accompagnato, tra l'altro, nella storica 'Aula del Nuti', uno dei "manifesti" della città come l'ha definita il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.