Il presidente Mattarella a Macron: "Attuare il Trattato del Quirinale è una priorità"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni predica prudenza agli alleati europei, allo scopo di ottenere un accordo “equo e di buon senso” nella trattativa sui dazi perché, spiega, “una guerra commerciale interna all'Occidente ci renderebbe tutti più deboli di fronte alle sfide globali che affrontiamo”, ma certo anche il dibattito italiano è fortemente condizionato dalla lettera inviata da Trump con la notizia della stangata. Perfino uno dei più convinti sostenitori di Trump, il vice presidente del Consiglio Matteo Salvini, ritiene che i suoi dazi siano “sbagliati e dannosi”, ma poi ne approfitta per ribadire che la “burocrazia e i vincoli di Bruxelles sono altrettanto sciagurati”. Il primo dei vincoli, dice, è il patto di stabilità, che la Lega propone di sospendere, e conclude: “Paghiamo il prezzo di un'Europa a trazione tedesca”. Intanto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione della festività francese del 14 luglio, scrive al presidente Macron per sottolineare che “attuare il Trattato del Quirinale è una priorità”, riferendosi all'accordo tra Italia e Francia firmato nel 2021 dall'allora governo Draghi. “Rimane strumento privilegiato di cooperazione bilaterale – scrive il Capo dello Stato – la cui attuazione riveste, per Parigi come per Roma, carattere prioritario. Una collaborazione strutturata – conclude – tra partner fidati è indispensabile per affrontare l'attuale contesto internazionale, segnato da sfide complesse e tensioni crescenti”.

Nel video l'intervento di Chiara Appendino, deputata Movimento 5 Stelle

