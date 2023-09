POLITICA ITALIA Il presidente Mattarella all'assemblea di Confindustria: "Salari troppo bassi, i giovani vanno all'estero" Il ministro Salvini accusa la Germania di pagare le Ong per portare i migranti in Italia, Magi (+Europa): "All'Italia serve costruire alleanze in Europa"

Un lungo applauso accoglie il capo dello Stato, intervenuto all'assemblea di Confindustria, presenti anche le autorità istituzionali a partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il presidente degli industriali, Carlo Bonomi, ha subito parlato di assetti istituzionali. Lei farà ancora sentire la sua voce ferma e ispirata, ha proseguito Bonomi, e difatti il presidente Mattarella si è espresso chiaramente, sui possibili errori da non fare di fronte alle sfide che la vita ci presenta, “non cedere alla tentazione di cavalcare le paure”, ha ammonito, così come ha ricordato che “troppi giovani cercano lavoro all'estero, per la povertà delle offerte retributive disponibili”. E mentre non si placa il caos a Lampedusa, con 3.800 presenze nella struttura, anche se 2.500 dovrebbero essere trasferite entro oggi, il vice presidente del Consiglio Salvini attacca l'Europa e la Germania, che a suo dire pagherebbe le Ong per portare i migranti in Italia.

Nel video l'intervento di Carlo Bonomi, presidente Confindustria, e l'intervista a Riccardo Magi, segretario +Europa

