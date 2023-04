Il presidente Mattarella alle associazioni combattenti: "Grazie per tenere viva la memoria su uno dei periodi più drammatici"

Al Quirinale l'incontro con i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'arma, nella ricorrenza del 78esimo anniversario della liberazione dalla dittatura fascista, col presidente della Repubblica Mattarella che ha lodato “l'impegno che le vostre associazioni impiegano ogni giorno – ha detto – per tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia, contribuendo a far conoscere e non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell'Italia dall'oppressione nazi-fascista”. Domani le celebrazioni all'Altare della patria, con il presidente della Repubblica e le più alte autorità dello Stato, tra cui il presidente del Senato La Russa, che poi però volerà a Praga dove, oltre a partecipare alla riunione dei Parlamenti europei, deporrà una corona al monumento di Jan Palach, simbolo della resistenza anti-sovietica. “C'erano altri 364 giorni all'anno per rendere omaggio a questo eroe della libertà – ha commentato il presidente dell'Associazione partigiani, Gianfranco Pagliarulo – Domani in Italia, dove c'è stato l'eccidio delle Fosse Ardeatine o di Marzabotto, o di Sant'Anna di Stazzema, sarebbe stato più logico portare un fiore lì”. Sempre Salvini non ha gradito la nomina, da parte del commissario Borrel, di Luigi Di Maio ex ministro degli Esteri, al ruolo di rappresentante Ue per il Golfo. Mercoledì pomeriggio infine, informativa urgente nell'Aula di Montecitorio del governo, da parte del ministro per gli Affari Europei Fitto, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Nel video le interviste a Antonio Misiani, senatore Partito Democratico, e a Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture