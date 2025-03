Il presidente Mattarella alle Fosse Ardeatine per l'81esimo anniversario della strage nazifascista

Il presidente Mattarella alla cerimonia

Mattinata di commemorazioni per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accolto da un applauso all'ingresso delle Fosse Ardeatine, dove si è recato per l'81esimo anniversario dell'eccidio nazifascista, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dai vertici delle forze armate e dal presidente dell'Associazione italiane famiglie dei martiri, Francesco Albertelli. Sono state poi nominate le 335 vittime della strage. Ha destato non pochi malumori l'intervista rilasciata da Claudio Durigon, vice segretario nazionale della Lega, a Repubblica, dove ha pienamente giustificato la telefonata tra Matteo Salvini e JD Vance: “Ha tutto il diritto di parlare al vice presidente degli Stati Uniti – ha detto infatti – Tajani è in difficoltà, si faccia aiutare”, ha aggiunto, riferendosi al pieno appoggio che il ministro degli Esteri italiano da' a Ursula von der Leyen e al piano di riarmo europeo, cosa che invece Salvini non sostiene, mirando piuttosto ad accreditarsi alla corte di Trump, e di essere invitato ufficialmente alla Casa Bianca prima della sua presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Ha tentato di approfittarne la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, secondo la quale la Lega ha sfiduciato il ministro degli Esteri: “E' chiaro che il governo non sta più in piedi”, ha concluso. Torna a parlare anche l'Associazione Nazionale Magistrati, che esprime “stupore e amarezza” sull'ipotesi di sanzioni disciplinari per i magistrati che tengono “comportamenti che compromettono la credibilità personale”, contenuta nella risposta del ministro della Giustizia Nordio ad una interrogazione parlamentare di Maurizio Gasparri, Forza Italia.