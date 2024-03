Il presidente Mattarella: "Ancora frequenti e inaccettabili le molestie e le pressioni sulle donne"

L'intervento del presidente Sergio Mattarella

Le parole del presidente della Repubblica ricordano, al di là della retorica e delle celebrazioni di facciata, la realtà quotidiana della situazione femminile. Dedicando la Giornata internazionale di quest'anno alle “Donne dell'Arte”, ha sottolineato come questa vada di pari passo con la libertà. E mentre sul caso dossieraggio il ministro della Giustizia Nordio ritiene sia necessaria una commissione d'inchiesta, l'attenzione delle forze politiche è focalizzata sul voto in Abruzzo. L'opposizione punta sui cronici problemi sanitari nella Regione. Dal Friuli Venezia Giulia, dove ha firmato l'accordo per lo sviluppo e la coesione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha a sua volta rivendicato l'aumento dell'occupazione femminile, “uno dei dati che mi ha reso più fiera – ha detto – aver concentrato risorse proprio sulle mamme lavoratrici”.

Nel video l'intervento di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle