Il presidente Mattarella apre il Meeting di Rimini

Con una riflessione sul tema del 'Coraggio di dire Io', Mattarella apre oggi a Rimini il Meeting dell'amicizia tra i popoli. Il presidente della Repubblica parlerà al popolo di Cl collegandosi dal Quirinale e dando il via a un centinaio di eventi a cui parteciperanno in presenza 8 ministri, i leader dei principali partiti e il gotha delle parti sociali e del panorama economico italiano.

L'ingresso sarà consentito solo ai possessori di Green pass tramite l'app “MeetingRimini” sulla quale sarà necessario registrarsi e inserire il numero di Green pass. Chi volesse partecipare da San Marino, avendo compiuto il proprio ciclo vaccinale, dovrà ricordare di essere esentato da quest'obbligo, fino al 15 ottobre.

La Repubblica torna al Meeting con un suo stand. I Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini saranno in visita ufficiale in Fiera e allo stand sammarinese lunedì 23 agosto. Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari domenica 22 agosto, parteciperà al panel “Istituzioni internazionali e multilateralismo alla prova in tempo di Covid” al quale saranno presenti anche Di Maio, Emma Marcegaglia e Bernhard Scholz.