Il presidente Mattarella cita la Costituzione: "La scuola è aperta a tutti"

Dopo le parole del cardinale Zuppi, in difesa di una scuola realmente inclusiva, è arrivato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ieri ha inaugurato l'anno scolastico ad Amatrice, dieci anni dopo il terremoto, per ribadire quanto sia necessario investire sul futuro, e quindi sulla scuola.

A poche ore di distanza dalla proposta lanciata dalla presidente del Consiglio, sul tetto massimo di stranieri in classe e sul divieto di indossare niqab e burqa, le parole del presidente della Repubblica sono nette, col rimando all'articolo 34 della Costituzione. “La presidente ci insegue”, dice Roberto Vannacci, che oggi accoglie il suo nono deputato: Tommaso Calderone lascia Forza Italia per Futuro Nazionale. Il leader del suo ex partito, Matteo Salvini, dopo 4 ore di consiglio confederale, sa di dover riconquistare i suoi, nel prossimo congresso straordinario.