Il presidente Mattarella: "Contrasto all'evasione per tutelare i cittadini onesti"

Primo via libera al Piano Casa alla Camera, ora si passa al Senato. Non senza critiche. Un altro provvedimento sul quale il Partito Democratico, riunito in direzione, promette battaglia, sarà la legge elettorale: la segretaria Elly Schlein promette di fare “muro in Parlamento e fuori”. Il presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale il comandante generale e una rappresentanza della Guardia di Finanza in occasione del 252° anniversario del Corpo.

Nell'ultimo anno e mezzo la Finanza ha sequestrato 4,7 miliardi frutto di evasione. Il presidente ha ricordato l'evoluzione del Corpo quale polizia economico-finanziaria, posta a tutela del bilancio pubblico.

Nel video gli interventi alla Camera di Chiara Braga, capogruppo deputati Partito Democratico; Dario Iaia, deputato Fratelli d'Italia; l'intervento di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico, e di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica



