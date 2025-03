POLITICA ITALIA Il presidente Mattarella: "Dazi inaccettabili" Nuovo decreto Albania in arrivo nel prossimo Consiglio dei ministri

Intervenendo al villaggio “Agricoltura E'” in occasione dell'anniversario della firma dei Trattati di Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha risposto alle domande dei giovani presenti, ponendo l'accento anche sul rischio dazi.

L'Unione Europea, ha proseguito il presidente, ha la forza per interloquire con calma e autorevolezza e contrastare una scelta così immotivata come i dazi.

Il prossimo Consiglio dei ministri dovrebbe tenersi venerdì, in programma un nuovo decreto Albania, per un intervento che attivi le strutture per migranti come centri di permanenza per il rimpatrio, dove verranno trasferite persone oggi ospitate nei Cpr italiani, e non più richiedenti asilo intercettati in mare, il cui trattenimento finora era stato cassato dai giudici.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

