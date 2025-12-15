Il presidente Mattarella difende l'Europa: "La Russia vuole ridefinirne i confini"

Mentre torna nel vivo la discussione sulla manovra, che deve essere approvata entro fine anno, col ministro Giorgetti che annuncia un nuovo emendamento del governo per le imprese, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è alla Farnesina, accolto dal ministro degli Esteri Tajani, per parlare alla conferenza degli ambasciatori, spiegando che è esattamente in tempi difficili come questi che la diplomazia è preziosa, per la ricerca di spazi di dialogo. Difende l'Unione Europea, oggi sotto attacco, con la Russia che cerca di “ridefinire con la forza gli equilibri e i confini in Europa”. Alla Stampa Estera la ministra del Lavoro Calderone presenta l'osservatorio sull'intelligenza artificiale, la prima cabina di regia pubblico-sociale che monitorarne l'impatto su occupazione, diritti e condizioni di lavoro.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e l'intervista a Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro







