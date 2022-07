Il presidente Mattarella: "La democrazia è una conquista, va rigenerata ogni giorno"

Scoppia il caso delle “ombre russe” sulla crisi del governo Draghi per i rapporti tra Lega e Mosca. Intanto il Patto Repubblicano di Calenda si amplia. La Stampa pubblica stralci di documenti attribuiti all'intelligence relativi a contatti, che sarebbero avvenuti a fine maggio, tra un importante funzionario dell'ambasciata russa a Roma e il consigliere della Lega per i rapporti internazionali Capuano sul ritiro dei ministri leghisti dal governo. Il sottosegretario Gabrielli smentisce che i documenti arrivino dai servizi segreti italiani. Il centrosinistra chiede chiarimenti e chiama in campo il Copasir, comitato parlamentare per la sicurezza. Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, in particolare, chiede di “sapere se è stato Putin a far cadere il governo Draghi”. Salvini liquida il tutto come “fesserie”. Intanto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, accolta con una standing ovation alla direzione del suo partito, assicura che l'Italia da lei eventualmente guidata sarà “affidabile sui tavoli internazionali, atlantista e al fianco dell'eroica battaglia del popolo ucraino”. Nel centrosinistra prove di alleanza tra Pd e Renzi, mentre oggi alla Stampa Estera Carlo Calenda annuncia ufficialmente l'ampliamento del suo Fronte Repubblicano alle fuoriuscite da Forza Italia, le ministre Mariastella Gelmini e Mara Carfagna, che dunque si candideranno nella sua lista. E da Ravenna, dove ha partecipato al centenario dell'assalto squadrista alla Federazione delle Cooperative, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato che la libertà di cui godiamo, la democrazia che è stata costruita sono figlie di una storia sofferta e violenta, dalla stagione buia della dittatura fascista.

Nel video l'intervento a Ravenna del presidente della Repubblica Sergio Mattarella