POLITICA ITALIA Il presidente Mattarella: "Le regole di Dublino sono preistoria" Emergenza migranti sempre in primo piano, Renzi bacchetta Meloni per aver disertato il ricevimento di Biden: "Deve fare alleanze, non andare in pizzeria"

Annunciato un patto anti inflazione, lo sigleranno la presidente del Consiglio Meloni e il ministro delle Imprese Adolfo Urso, insieme alle associazioni, per offrire dal primo ottobre al 31 dicembre un paniere di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità a prezzi ribassati o calmierati. Intanto però l'attenzione è ancora tutta sull'emergenza migranti, la presidente ha parlato all'Onu chiedendo il coinvolgimento delle Nazioni Unite e rilanciando il suo piano Mattei per l'Africa. Anche il presidente Mattarella, che col presidente tedesco Steinmeier ha visitato in Sicilia un centro d'accoglienza, ha parlato di migranti. Non è passata inosservata la mancata partecipazione di Meloni al ricevimento offerto dal presidente Biden: per Palazzo Chigi era solo un'altra photo opportunity, come tale dunque trascurabile, e Meloni ha preferito andare in una pizzeria italiana. Dalla stampa estera, dove ha presentato le nuove entrate in Italia Viva, Matteo Renzi la bacchetta.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio; Sergio Mattarella, presidente della Repubblica; Matteo Renzi, senatore Italia Viva

