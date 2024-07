Il presidente Mattarella: "No all'assolutismo di Stato"

La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per la ministra del Turismo Daniela Santanchè e altre 16 persone, tra cui il compagno, Dimitri Kunz, la sorella e la nipote. E' il secondo rinvio a giudizio, in questo caso si tratta di falso in bilancio sul caso Visibilia, il gruppo fondato dalla ministra dal quale aveva dismesso cariche e quote nel 2022. Nella prima tranche sulla vicenda Visibilia, che vede imputati per truffa aggravata all'Inps sulla cassa integrazione nel periodo Covid, Santanchè e altre due persone, per il 9 ottobre è fissata l'udienza preliminare. Torna a parlare invece, e lo fa con toni duri, il presidente della Repubblica, intervenendo alla Settimana sociale dei cattolici: Mattarella dice no all'assolutismo di Stato, no ad una autorità senza limiti, potenzialmente prevaricatrice. Attenzione anche all'astensionismo. “Assolutismo?” replica Matteo Salvini “Siamo in democrazia, il popolo vota, il popolo vince. Semmai – aggiunge – qui c'è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario”. Lega che sta alzando il tiro dopo le europee, l'ultimo fronte l'ha aperto proponendo di azzerare il canone Rai, con Forza Italia nettamente contraria.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella