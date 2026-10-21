POLITICA ITALIA Il presidente Mattarella: “Non ci si rivolga ai giovani con indifferenza o meschina sottovalutazione” Il Guardasigilli Nordio ribadisce la linea dura sui minorenni, dopo l'interrogazione del deputato Morrone (Lega)

Aveva già chiesto un'analisi “intelligente e approfondita” del nuovo fenomeno giovanile, che sfociava in atteggiamenti inediti, il presidente della Repubblica. Parole evidentemente cadute nel vuoto, visto che dopo l'approvazione dell'ottavo decreto sicurezza da parte del governo Meloni, il Capo dello Stato ha ritenuto opportuno tornare sulla questione, in occasione della cerimonia per i Cavalieri al Merito del Lavoro, con parole che non lasciano troppi dubbi. Ma la linea dura del governo, soprattutto nei confronti dei minorenni, viene ribadita anche al question time della Camera, dal ministro della Giustizia Nordio, a seguito di una interpellanza del deputato Morrone della Lega.

Nel video gli interventi di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica; Carlo Nordio, ministro della Giustizia; Jacopo Morrone, deputato Lega

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