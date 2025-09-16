TV LIVE ·
Il presidente Mattarella: "Odio moltiplica odio"

Le parole del capo dello Stato nel giorno del quinto anniversario della morte di Willy Duarte, ucciso di botte a 21 anni

di Francesca Biliotti
16 set 2025

Le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto a Colleferro per il quinto anniversario della morte di Willy Duarte, ucciso di botte a 21 anni per difendere un amico, arrivano chiarissime a proposito della violenza e del clima d'odio di cui tanto parla la maggioranza di governo. Per le elezioni regionali, in Campania si voterà il 23 e 24 novembre, ed è probabile che anche Veneto e Puglia indicheranno le stesse date.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella


