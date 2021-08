MEETING21 Il presidente Mattarella parla al Meeting: "Vaccinarsi è un dovere, è l'unico strumento efficace" Presentato dal presidente della Fondazione Meeting Bernard Scholz il capo dello Stato si è soffermato sul titolo della 42esima edizione, "Il coraggio di dire io"

“Il coraggio di dire io”, titolo della 42esima edizione, spiegato dal presidente della Fondazione Meeting Bernard Scholz: “E' urgente – ha detto – una riflessione sulla persona, sulle sue relazioni con l'altro, sull'essenza dell'umano. La pandemia – ha aggiunto – ci ha insegnato che nulla è scontato, e tanti si sono domandati il senso della vita”. E ha ricordato anche le parole che Papa Francesco ha riservato nel suo messaggio al Meeting: “Peggio di questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla”. Ed anche il presidente della Repubblica, ricollegandosi al titolo del Meeting, si è richiamato al coraggio della responsabilità. La nostra responsabilità è immaginare il domani, ha aggiunto, richiamandosi al piano Next Generation EU, che dovrà tradursi in un “nuovo cammino di forte responsabilità comune. La conferenza in corso – ha concluso – deve essere di ampia visione storica e non di scialba ordinaria gestione del contingente”.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

