Il presidente Mattarella parla di nuovo di Russia: "Spero che torni a rispettare la carta Onu"

Il presidente della Repubblica torna a parlare di Russia nel corso della visita ufficiale in Montenegro, e nonostante i due attacchi alla sua persona e all'Italia, da parte della portavoce del ministero degli Esteri russo: “L'auspicio – ha detto il presidente Mattarella – è che la Russia torni a svolgere un ruolo di rilievo nel rispetto della sovranità di ogni Stato, un auspicio che ho sempre fatto nel rispetto del diritto e della carta delle Nazioni Unite”. La presidente del Consiglio Meloni torna a parlare a sua volta, in un video autoprodotto, per sottolineare i risultati comunicati dall'Agenzia delle Entrate: 26,3 miliardi di euro recuperati dalla lotta all'evasione fiscale, che arrivano a 33,4 miliardi con gli introiti non erariali. Recupero record, dicono dall'Agenzia, per Meloni merito anche delle norme introdotte dal suo governo. Davanti a Palazzo Chigi flash mob del Movimento 5 Stelle sull'”Italia in bolletta”, come recita lo striscione portato dagli aderenti. Alcuni parlamentari avevano anche con sé fotocopie di bollette.

Nel video l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

