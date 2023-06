Il presidente Mattarella ricorda l'Emilia-Romagna anche per la Festa della Repubblica

Nel video l'intervista a Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

La festa del 2 giugno, a Roma la sfilata delle forze armate davanti al presidente della Repubblica. L'enorme tricolore della bandiera italiana addobba il Colosseo in occasione della parata del 2 giugno: alla Festa della Repubblica, che compie 77 anni, e per i 75 della Carta Costituzionale, “i cui valori continuano a guidarci”, ha detto il presidente della Repubblica, c'erano le più alte cariche istituzionali, a partire dal capo dello Stato Sergio Mattarella, i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, al suo arrivo, ha parlato per qualche minuto coi giornalisti per ricordare che la “patria è frutto dei sacrifici che si compiono insieme”. La grande parata delle forze militari ai Fori Imperiali è stata aperta da 300 sindaci guidati dal presidente Anci Antonio De Caro, tra cui alcuni delle zone alluvionate. Anche il presidente Mattarella, nel suo discorso al Quirinale, ha ricordato la tragedia dell'Emilia-Romagna.

