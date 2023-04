Il presidente Mattarella sarà a Cesena il 2 maggio

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il 2 maggio sarà in visita a Cesena. L'occasione è data dai 40 anni del Macfrut, la grande fiera internazionale di tutto il comparto ortoftutticolo che dopo essere nata e sviluppatasi a Cesena da alcuni anni si è trasferita nel più accogliente padiglioni della fiera di Rimini.

Il Comune di Cesena ha diffuso una prima bozza, suscettibile di modifiche, della giornata cesenate del presidente Mattarella. Il primo appuntamento è previsto al teatro Bonci, dove Mattarella interverrà ad un convegno sull'agroalimentare. Successivamente il presidente andrà in piazza della Libertà per visitare l'anteprima del Macfrut 2023. Prevista anche una visita alla Biblioteca Malatestiana, prezioso gioiello cesenate.

"Siamo soddisfatti e anche un po' emozionati - ha commentato il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini - per questa prestigiosa presenza che ci inorgoglisce molto". In queste ore - è stato spiegato durante una conferenza stampa - i funzionari comunali sono in costante contatto con il Quirinale per definire tutti i dettagli della visita. L'ultima visita a Cesena di un presidente della Repubblica risale al 1997, quando arrivò in città Oscar Luigi Scalfaro.