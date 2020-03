Il presidente Mattarella scrive a Papa Francesco: "Con la sua missione riscopriamo la solidarietà tra gli Stati"

In occasione del settimo anniversario del pontificato di Papa Francesco, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli ha inviato un messaggio. “In un contesto drammaticamente segnato dalla pandemia – sono le sue parole – la comunità internazionale trova nella sua illuminante missione pastorale un pressante invito a riscoprire le ragioni della collaborazione e della solidarietà tra gli Stati e tra i popoli”. In Vaticano, tra l'altro, il Papa ha disposto la sospensione anche di tutte le attività processuali in corso nel suo Stato fino al 3 aprile, per evitare ulteriori contagi, e si studiano diverse modalità di svolgimento dei riti della settimana santa, che culminano con la Pasqua. Intanto, con l'Italia che ha superato la Cina per numero di morti in un solo giorno, 475 nelle ultime 24 ore, il governo si prepara a nuove strette. In una intervista al Corriere della Sera, il presidente del Consiglio Conte dice che quando si raggiungerà il picco, e il contagio inizierà a decrescere, non si potrà tornare subito alla vita di prima, e che i provvedimenti presi non potranno che essere prorogati.