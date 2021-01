CRISI DI GOVERNO Il presidente Mattarella: "Serve un governo con adeguato sostegno parlamentare" e convoca il presidente della Camera Il Capo dello Stato vuole verificare la disponibilità delle forze di maggioranza. Il centrodestra: "No appoggio a Conte, subito al voto"

Serve un governo con un adeguato sostegno parlamentare, ha sottolineato il presidente della Repubblica, e nel corso dei colloqui è emersa la disponibilità da parte delle forze che componevano il governo precedente, disponibilità che comunque va verificata.

Il centrodestra si è presentato compatto e numeroso dal presidente Mattarella, erano in 13, ma per bocca del leader della Lega Matteo Salvini è durato appena un paio di minuti il resoconto alla stampa, senza domande, con un unico messaggio chiaro: nessun appoggio a Conte, subito al voto. “Piena disponibilità – ha poi aggiunto – a collaborare su provvedimenti utili agli italiani, ma nessun sostegno alla riedizione di questa maggioranza, che sta tenendo in ostaggio il Paese da settimane”. Il reggente del M5S, Vito Crimi, com'era nelle previsioni ha riferito di voler andare avanti con un governo politico che parta dalle forze di maggioranza che hanno lavorato insieme nell'ultimo anno e mezzo: se Renzi voleva rassicurazioni sul fatto che non ci fossero veti su di lui insomma, è stato accontentato. E' Conte la persona che possa garantire questo patto di legislatura, ha concluso, che ha dimostrato equilibrio e capacità decisionale.

Nel video gli interventi di Matteo Salvini, senatore Lega e di Vito Crimi, reggente M5S

