POLITICA ITALIA Il presidente Mattarella si appella alla Flotilla: "Accettate la mediazione" Le imbarcazioni dirette a Gaza però non si dicono disposte a cambiare rotta

Scende in campo anche Mattarella per appellarsi alle donne e agli uomini della Flotilla: il capo dello Stato, che nella tenuta di Castelporziano ha celebrato la fine delle iniziative di carattere sociale dedicate alle fasce deboli della popolazione, ha ricordato che “il valore della vita umana, che sembra aver perso ogni significato a Gaza, richiede di evitare di porre a rischio l'incolumità di ogni persona. Mi permetto di rivolgere con particolare intensità – conclude – un appello perché donne e uomini della Flotilla raccolgano la disponibilità offerta dal Patriarcato Latino di Gerusalemme di svolgere il compito di consegnare in sicurezza quel che la solidarietà ha destinato a bambini, donne, uomini di Gaza”.

La Flotilla però non ha accettato la proposta. “Siamo pronti a valutare mediazioni – dice la portavoce per l'Italia – ma non cambiando rotta, perché significa ammettere che si lascia operare un governo in modo illegale senza poter fare nulla. E' come dire – riassume – se vi volete salvare non possiamo chiedere a chi vi attaccherà di non farlo, malgrado sia reato, chiediamo a voi di scansarvi”.

Intanto a Palazzo Chigi la presidente del Consiglio Meloni ha presieduto i lavori della cabina di regia del Pnrr, che ha presentato una proposta di revisione, da trasmettere poi al Parlamento. “Ci permette di superare le criticità – ha detto Meloni – anche quelle che abbiamo ereditato”. Per la presidente in questi tre anni e mezzo di governo è stato raggiunto il 100% degli obiettivi programmati, con 192 miliardi di euro impegnati su 194, 4 della dotazione originaria.



