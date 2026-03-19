Il presidente Mattarella: "Tocca all'Europa saper dire di no"

In una lectio magistralis all'università di Salamanca, il presidente della Repubblica ha riportato l'attenzione su quanto accade oggi, “assistiamo alla delegittimazione – ha detto Mattarella – delle Corti internazionali e dei loro giudici, alla negazione del valore del diritto internazionale, rimuovendo la storica scelta di civiltà di predisporre autorità preposte a verificarne il rispetto e a sanzionarne le violazioni. “Tocca all'Europa – ha aggiunto poi – saper dire di no” a fronte “della recessione del multilateralismo” e di un “sovranismo assoluto insofferente alle regole”.

A due giorni dal voto referendario, la presidente Meloni è ospite del podcast di Fedez e Mr.Marra, dove ha parlato di guerra, rapporto con gli Stati Uniti e, naturalmente, referendum. “Meloni si ricorda dei giovani a pochi giorni dal voto – rileva Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi-Sinistra – se ci teneva davvero, poteva permettere a 5 milioni di persone di votare fuorisede”. Da Fedez Meloni dice di aver fatto di tutto per rimanere nel merito della riforma, senza scadere nel derby politico, “non si vota sulla Meloni ma sulla giustizia – ha detto infatti – chi vota contro di me sappia che va incontro a una trappola, perché io non mi dimetto, quindi si ritroverà la Meloni al governo e una giustizia che non funziona”. Avendo registrato il podcast nei giorni scorsi, non ha parlato del taglio delle accise per calmierare il costo dei carburanti, ma aveva annunciato qualcosa, tra l'altro accusata dall'opposizione di aver fatto una mossa elettorale.

“Sinistra schizofrenica – è il commento di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia – prima attacca Meloni invocando misure a contrasto dell'aumento dei costi, poi una volta attuato il taglio, attacca Meloni accusandola di fare scelte elettorali. Per le sinistre Meloni sbaglia sempre”, conclude.

Monta la polemica contro il sottosegretario Delmastro, per una società di cui deteneva una quota, poi ceduta: della compagine societaria faceva parte anche la figlia di un camorrista del clan Senese, attualmente in carcere. Delmastro, già condannato a 8 mesi per rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico Cospito, respinge qualsiasi insinuazione, ricordando la sua storia antimafia “chiara ed evidente”.







