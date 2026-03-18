Il presidente Mattarella: "Tutelare diritti e dignità delle persone detenute"

In vista del prossimo vertice europeo, come da tradizione al Quirinale il presidente della Repubblica ha ricevuto i membri del governo per l'incontro preliminare. In mattinata il capo dello Stato aveva inviato un messaggio al capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Stefano Carmine De Michele, in occasione del 209esimo anniversario della costituzione del Corpo, nel quale ha parlato di compito gravoso, “ancor più per le difficili condizioni in cui versano gli istituti carcerari e le tensioni che ne derivano”. Mattarella ha ricordato che vanno tutelati i diritti e la dignità delle persone detenute, per corrispondere alla funzione rieducativa della pena.

Il dossier carburanti intanto è stato al centro di un incontro a Palazzo Chigi tra la presidente Meloni e il ministro dell'Economia Giorgetti, con particolare attenzione ai possibili fenomeni di speculazione. Per il ministro Salvini è doveroso riaprire il dialogo con la Russia sul gas, “spero che a Bruxelles qualcuno si svegli – ha detto – perché gli unici che ci stanno perdendo siamo noi”, e questo è comunque motivo di scontro col collega di maggioranza Tajani.

Torna a farsi sentire la Fondazione Gimbe, che presenta studi e statistiche sulla sanità, per dire che in Italia mancano oltre 5.700 medici di famiglia e che sempre più cittadini faticano a trovarne uno vicino casa, tanto che in 18 Regioni si registra una carenza, con situazioni critiche in Lombardia, Veneto e Campania. La riduzione va di pari passo con l'aumento dei bisogni di cura: nel 2025 gli over 65 erano quasi 14,6 milioni, di cui oltre la metà con due o più malattie croniche.







