Il presidente Mattarella: "Un 2 giugno nel segno dell'impegno per la rinascita del Paese"

Festa della Repubblica italiana, questa mattina la deposizione della corona d'alloro da parte del presidente Mattarella al Milite ignoto, all'Altare della Patria. 75 anni fa la nascita della Repubblica italiana, col referendum che disse no alla monarchia ed elesse l'assemblea costituente. Per il secondo anno consecutivo, a causa del Covid, salta la tradizionale parata, ma si è comunque tenuta la cerimonia all'Altare della Patria con le massime autorità istituzionali: un 2 giugno nel segno dell'impegno per il rilancio e la rinascita del Paese, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel suo discorso ha poi ripreso temi discussi anche nel corso dell'incontro coi Capitani Reggenti di San Marino. Presidente della Repubblica che ieri, sempre a Roma, era presente alla clamorosa gaffe avvenuta all'intitolazione di una piazza da parte del Comune retto dalla sindaca Raggi a Carlo Azeglio Ciampi: la targa conteneva un errore, Azeglio era scritto senza la lettera G, e la cerimonia è stata annullata.

Nel video l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella