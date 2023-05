"Il primo pensiero va alle terre alluvionate ma in Riviera è tutto pronto per accogliere i turisti"

Gianni Indino confermato per altri cinque anni alla Presidenza della Confcommercio di Rimini. “Il primo pensiero – dichiara - va alle terre alluvionate di Romagna. Come Confcommercio Nazionale stiamo mettendo in campo una task force per intervenire in maniera adeguata e dare il nostro conforto”. “La Riviera è stata più fortunata ed è importante – rimarca Indino – far sapere che è già pronta per accogliere i turisti”. C'è infatti il rischio che con l'effetto alluvione in Romagna piovano disdette in Riviera anche se il prossimo week end sarà caratterizzato dal bel tempo e il sistema d'accoglienza è quasi a pieno regime. Certamente più pesante, invece, il tributo pagato dal settore agricolo della provincia, con alluvioni e smottamenti. Gianni Indino è anche presidente del Centro Agro Alimentare Riminese: “Aiuti pubblici e sostegni per l'emergenza devono arrivare anche da noi” anche se, spiega, c'è l'abitudine ad associare i danni, solo alle zone maggiormente colpite.

Nel video la sua intervista