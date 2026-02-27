TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:45 San Marino, definito il calendario scolastico 2026/2027: si parte il 15 settembre 12:44 Champions, sarà ancora Real - City. L'Atalanta pesca il Bayern 12:15 Chopin: il potere del pianoforte 11:01 La San Marino Group spa ha riattivato la licenza 08:00 Sanremo: Carlo Conti lancia il San Marino Song Contest dal palco dell'Ariston 07:44 Sanremo 2026, nella terza serata al top Arisa, Sayf, Luchè, Serena Brancale e Sal Da Vinci 06:45 Per Virtus e Tre Penne ostacoli San Giovanni e Juvenes/Dogana, occhi sul derby Tre Fiori-Fiorentino
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Il professor Ceccanti (Sinistra del Sì): "Con un solo Csm non può esserci giudice terzo e imparziale"

Professor Siclari: "Dubbi sui tempi della riforma, il testo giunto in Parlamento non ha avuto la minima modifica"

di Francesca Biliotti
27 feb 2026

Alla Stampa Estera proseguono gli incontri coi costituzionalisti in vista della riforma della giustizia. Tra loro il professor Ceccanti, del comitato “Sinistra del Sì”. Subito una precisazione, dovrebbe essere chiamata riforma della magistratura e non della giustizia, che suona fuorviante, poiché non si incide sul funzionamento della macchina giustizia. Il cuore della riforma riguarda piuttosto il Consiglio Superiore della Magistratura. Qualche dubbio sorge sui tempi impiegati per la riforma. 

Nel video le interviste a Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato Università La Sapienza (Sinistra del Sì); Massimo Siclari, professore di diritto costituzionale Università Roma 3




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia