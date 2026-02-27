Il professor Ceccanti (Sinistra del Sì): "Con un solo Csm non può esserci giudice terzo e imparziale"
Professor Siclari: "Dubbi sui tempi della riforma, il testo giunto in Parlamento non ha avuto la minima modifica"
Alla Stampa Estera proseguono gli incontri coi costituzionalisti in vista della riforma della giustizia. Tra loro il professor Ceccanti, del comitato “Sinistra del Sì”. Subito una precisazione, dovrebbe essere chiamata riforma della magistratura e non della giustizia, che suona fuorviante, poiché non si incide sul funzionamento della macchina giustizia. Il cuore della riforma riguarda piuttosto il Consiglio Superiore della Magistratura. Qualche dubbio sorge sui tempi impiegati per la riforma.
Nel video le interviste a Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato Università La Sapienza (Sinistra del Sì); Massimo Siclari, professore di diritto costituzionale Università Roma 3
