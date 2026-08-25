POLITICO ITALIA Il programma elettorale di Vannacci: l'aborto non è un diritto e contenuti Lgbt via dalla tv fino alle 23 Magi (Più Europa): "Perché non propone di togliere anche il voto alle donne?" Zan (Pd): "Siamo ai limiti del nazismo"

L'ex generale Vannacci svela il programma elettorale di Futuro Nazionale: l'aborto non è un diritto, dice, stop alle unioni civili, il matrimonio è l'unico istituto di coppia, e adozioni solo per famiglie con padre e madre. La televisione, dalle 6 alle 23, non deve avere contenuti “genderisti” e “omosessualisti”.

L'educazione militare deve entrare nelle scuole, e l'esercito dispiegato nelle zone più degradate delle città, con nuovi poteri per intervenire. Si insiste su remigrazione, tolleranza zero e su “patriarcato mediterraneo” da “proteggere e non criminalizzare”, affidato a “maschi forti”. La denatalità è la principale emergenza nazionale, con reddito di rinascita per le madri fino ai 12 anni, o fino ai 18 per le fasce più deboli.

Dal terzo figlio in poi, arriva il mutuo tricolore con interessi azzerati, e le quote azzurre per i dipendenti pubblici con famiglie numerose. Futuro nazionale ridisegna anche la mappa delle minacce esterne, con l'“invasione da parte di popoli esotici” al primo posto, non certo la “fantomatica minaccia russa”.

Parte delle opposizioni pare decisa a non regalare all'ex leghista altra ribalta, commentando il programma elettorale, ma Italia Viva rompe le righe, Boschi e Paita replicano: “Non permetteremo a Vannacci di riportarci nel passato”, mentre Magi, Più Europa, è ancora più duro: “Visto che c'era – si chiede – non poteva proporre anche di togliere il diritto di voto alle donne e vietare i matrimoni misti? Perché non completare il suo programma talebano? Questo non è futuro nazionale, è la vergogna del nostro passato. E poi dicono che il problema in Italia sia la “deriva woke””, conclude. “Dopo il femminicidio che non esiste siamo alla censura in tb di persone Lgbt – commenta Alessandro Zan, Partito Democratico – E' un programma ai limiti del nazismo”.



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