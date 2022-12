RIMINI Il Questore di Rimini è stata premiata tra le 100 eccellenze italiane Nel commentare la premiazione il Questore ha dichiarato di sentirsi onorata, orgogliosa, e piacevolmente sorpresa

Il Questore della provincia di Rimini Rosanna Lavezzaro ha ricevuto in Campidoglio la “menzione d’onore” per la categoria “Forze dell’Ordine”, nell’ambito dell’iniziativa denominata “100 Eccellenze Italiane”, giunta all’ottava edizione e promossa dall’Associazione Liber.

Alla premiazione era presente alche il Capo della Polizia, Prefetto Lamberto Giannini, che, a luglio dello scorso anno, aveva, a sua volta, ricevuto il riconoscimento dell’eccellenza. La finalità della rassegna “100 Eccellenze Italiane” è quella di riconoscere e premiare i 100 protagonisti della migliore Italia, nell’ambito di tutte le categorie, lavorative, sociali e del mondo dello spettacolo, in virtù del prezioso contributo recato da ciascuno di essi alla crescita del nostro Paese.

Nel commentare la premiazione il Questore ha dichiarato di sentirsi onorata, orgogliosa, e, allo stesso tempo, piacevolmente sorpresa di aver ricevuto questo riconoscimento che considera come un premio alla sua carriera. La dedica è andata anche a tutti i collaboratori, presenti e passati, nella convinzione che l’unica strategia possibile per raggiungere grandi risultati non possa che essere una strategia di squadra.

