POLITICA ITALIA Il Quirinale gela il ministro della Giustizia: "La grazia solo dal presidente" Il senatore Matteo Renzi avverte: "Evitare l'incubo horror di Meloni al Colle e Vannacci a palazzo Chigi"

Tre righe gelide diramate dalla presidenza della Repubblica, con le quali Sergio Mattarella ricorda al ministro di Grazia e Giustizia i suoi limiti: la concessione della grazia, sottolinea infatti, è facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica. Mattarella si è visto costretto a ribadire l'ovvio, e a convocare contestualmente al Quirinale il ministro, dal momento in cui si è reso conto che Carlo Nordio annunciava di aver avviato l'istruttoria finalizzata alla concessione della grazia per Mario Roggero, il 72enne gioielliere condannato in via definitiva dalla Cassazione per aver ucciso due rapinatori in fuga, e ferito un terzo, dopo l'assalto al suo negozio, nel 2021. Il centrodestra si è lanciato in sua difesa, anche per cambiare argomento dopo l'approvazione della legge elettorale, che tuttavia non cancella gli strascichi in maggioranza, su chi ha affossato l'emendamento delle preferenze. Ma dopo il caso Minetti, Mattarella non poteva consentire altri giochi politici, ed ha messo un punto fermo alle ambizioni di Nordio, ricordandogli faccia a faccia che la grazia, nel caso, la concede lui.

Intanto, proprio per guardare al futuro prossimo, in una disamina che riguarda anche il Quirinale, in una iniziativa di “Casa Riformista”, dove annuncia anche l'appoggio al sindaco di Roma Gualtieri, per le prossime amministrative, il senatore Matteo Renzi avverte. Proprio in Senato, a settembre, arriverà la legge elettorale, e chissà se il centrodestra avrà il coraggio di ripresentare l'emendamento sulle preferenze, visto che a Palazzo Madama non c'è il voto segreto.

Nel video l'intervento di Matteo Renzi, senatore Italia Viva

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: