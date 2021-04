Il Recovery Plan incassa il primo via libera dall'Unione Europea

Primo via libera dell'Ue al Recovery Plan dell'Italia: l'intesa è stata annunciata dal Premier Mario Draghi nel Consiglio dei Ministri slittato a ieri sera; piano da oltre 200 miliardi da cui passa la ripartenza post Covid dell'Italia. Prevede un corposo pacchetto di investimenti e riforme. Nel testo, più di 300 pagine, si descrive in sostanza l'Italia tra 5 anni, più verde e più digitale. 82 miliardi, vale a dire il 40% dei fondi, andranno inoltre al Sud. Scompare 'Quota 100'. Trovata invece la quadra sul Superbonus: il ministro Patuanelli conferma l'impegno del Governo ad inserire il suo prolungamento in una norma ah hoc che, "in attesa della legge di bilancio consenta, a parità di risorse, di arrivare fino al 2023". Domani Draghi riferirà alle Camere.