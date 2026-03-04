RICCIONE Il riccionese Elio Balacca festeggia i 100 anni con la patente nuova Nato il 2 marzo nel 1926 a Montescudo, Balacca ha celebrato il secolo di vita con famiglia e amici e il rinnovo della patente

Cent’anni e ancora al volante. Il riccionese Elio Balacca ha festeggiato lunedì il traguardo del secolo di vita con un regalo speciale: il rinnovo della patente di guida, ricevuto pochi giorni prima e firmato davanti a familiari e amici durante la festa di compleanno, insieme alla nuova polizza assicurativa dell’auto. Nato il 2 marzo 1926 a Montescudo, Balacca si trasferisce a Riccione nel 1957 dove, insieme al padre Giovanni e ai fratelli Lino e Giuseppe, apre in viale Morgagni il primo magazzino ortofrutticolo all’ingrosso della zona, rifornendo alberghi, pensioni e negozi negli anni del boom turistico.

Nel 1958 sposa Flavia Ceccoli: dall’unione nascono Andrea e Giovanna, poi i nipoti Gabriele e Alberto. Alla fine degli anni Settanta apre un nuovo capitolo imprenditoriale: insieme ai fratelli costruisce e gestisce per 33 anni l’Hotel Viking a Viserbella di Rimini. Terminata l’attività, Balacca non si ferma e continua a dedicarsi al suo orto di circa 1.500 metri quadrati fino all’età di 98 anni. Alla festa era presente anche l’assessora ai Servizi alla persona e alla Famiglia del Comune di Riccione, Marina Zoffoli, che ha portato al festeggiato gli auguri dell’amministrazione comunale e della città, sottolineandone energia, lucidità e spirito vivace.

