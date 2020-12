Il ricercatore riminese Gorini non ha dubbi: "Vaccino? Lo farei oggi stesso"

"Il vaccino è da fare. Io lo farei oggi stesso. La scelta non è fra vaccinarsi o non vaccinarsi, ma fra vaccinarsi o restare suscettibili al virus. Scegliete bene, perché in ballo non c'è solo la vostra salute ma quella dei vostri cari". Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giacomo Gorini, 31enne riminese ricercatore dello Jenner Institute dell'università di Oxford, che sta lavorando con AstraZeneca allo sviluppo e alla sperimentazione del vaccino contro il Covid-19 "Vaccinarsi tutti e presto significa dire addio alle mascherine, al disinfettante per le mani, al distanziamento. Vuol dire - aggiunge - riapertura dei locali, lavoro e feste. Abbracciare i nostri cari e i nostri amici. Tutto questo è possibile. Vogliamo dare un bel calcio nel sedere a questo maledetto virus? - conclude Gorini - Corriamo a vaccinarci".