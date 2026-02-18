Il richiamo di Mattarella: "Rispetto per il Csm"

A sorpresa il presidente della Repubblica si presenta a una convocazione ordinaria del Csm, per un richiamo alle istituzioni affinché rispettino il Consiglio superiore della magistratura. L'eccezionalità del momento è sottolineata dallo stesso Capo dello Stato, che come tale presiede il Consiglio Superiore della Magistratura. C'era bisogno di un richiamo, dopo che il ministro della Giustizia, Nordio, aveva parlato di “sistema para-mafioso nel Csm che la riforma eliminerebbe col sorteggio”.
Nel video l'intervento di Sergio Mattarella, presidente della Repubblica, e le interviste a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, e a Carlo Calenda, senatore di Azione