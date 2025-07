MANIFESTAZIONE Il Rimini Summer Pride torna a colorare il lungomare: "Esistere, esistere, esistere" è il grido dell’ottava edizione Sabato 26 luglio la parata per i diritti LGBTQI+. Tra le associazioni presenti anche la neonata sammarinese 121

Il Rimini Summer Pride torna a colorare il lungomare: "Esistere, esistere, esistere" è il grido dell’ottava edizione.

Torna, sabato 26 luglio, il Rimini Summer Pride, la manifestazione per i diritti LGBTQI+ più partecipata della Riviera romagnola, che quest’anno giunge all’ottava edizione.

Il tema scelto è un forte grido d’affermazione: “Esistere, esistere, esistere”, un messaggio chiaro contro ogni tentativo di negazione dell’identità e dei diritti delle persone LGBTQI+.

La parata, evento centrale della Pride Week, partirà da Piazzale Kennedy alle 18 (ritrovo dalle 17), animata da nove carri musicali, dal trenino delle Famiglie Arcobaleno e dalla partecipazione di numerose associazioni, tra cui la neonata 121, organizzazione LGBTQI+ della Repubblica di San Marino. Il corteo seguirà il Parco del Mare, toccherà la Rotonda Lucio Battisti – dove la scritta “RIMINI” sarà decorata con i colori dell’arcobaleno – e si fermerà alla Ruota Panoramica, da cui sarà possibile ammirare il Pride dall’alto. L’arrivo è previsto nella zona del Parco Fellini, dove dalle 20.30 saliranno sul palco artisti, attivisti e ospiti, tra cui la drag queen Priscilla come presentatrice.

La manifestazione, patrocinata da Comune e Provincia di Rimini, Regione Emilia-Romagna e da enti come Ausl Romagna e Ordine degli Psicologi, prevede un aumento del 25% nella partecipazione rispetto all’anno scorso, anche grazie al ritorno alla giornata del sabato.

Dal 21 al 27 luglio si svolge la Pride Week, con incontri quotidiani alla Community 27 – la celebre spiaggia LGBTQI+ inclusiva – tutti con interpretazione LIS. Tra i temi affrontati: sport inclusivo, doppia discriminazione tra sordità e identità queer, salute riproduttiva e famiglie, transfemminismo e intersezionalità. Venerdì 25 sarà il giorno della memoria e del riconoscimento: alle 18.30 si terrà la cerimonia ufficiale per l’intitolazione della Passeggiata Marcella Di Folco al Belvedere di Piazzale Kennedy. Marcella, storica militante trans, è stata la prima donna trans al mondo a ricoprire una carica elettiva, nel Consiglio comunale di Bologna nel 1995. "Marcella era molto legata alla nostra città - spiegano gli organizzatori - e anche a uno sei simboli della nostra cultura, ha infatti intrapreso, prima della transizione, una carriera attoriale grazie proprio all’interessamento di Federico Fellini". Marcella, all’epoca Marcello, tra le varie parti in cui ha recitato ha incarnato infatti il famoso Principe della Gradisca in Amarcord. Parteciperà all’inaugurazione Porpora Marcasciano, consigliera comunale a Bologna e già candidata al Nobel per la pace, e Natascia Maesi, presidente nazionale Arcigay.

Novità assoluta dell’edizione 2025 è il Summer Pride Enigmistico, un fascicolo distribuito gratuitamente con quiz, cruciverba e giochi ideati da autori professionisti grazie alla collaborazione con La Sibilla e il gruppo “101 Anagrammi Zen”. Il cruciverba di copertina raffigura l’on. Alessandro Zan, che parteciperà alla parata e all’incontro delle Famiglie Arcobaleno domenica 27. Proprio domenica, alle 17, sono previste letture per i più piccoli a cura di “Lettori con la valigia”, seguite dal dibattito “Genitori per amore” con Alessandro Zan e Sergio Lo Giudice, per riflettere sulla genitorialità e sui diritti delle famiglie omogenitoriali.



I più letti della settimana: